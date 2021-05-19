Во время ночной прогулки по Орше москвич лишился денег с паспортом, а также билета домой

Іван Дзедушкін • 19/5/21 22:43 • Крымінал

Житель Москвы, приехавший в Беларусь навестить родные могилы, не смог вернутся домой — в Орше у него вытащили билет на поезд, паспорт и 25 000 российских рублей.



Мужчина приезжал в Чашникский район, побывав на кладбище, он решил возвращаться домой на поезде, для чего отправился в Оршу. Там россиянин коротал время в гостинице, ускоряя его бег при помощи алкоголя.

Изрядно захмелевший москвич решил освежиться, погуляв по ночной Орше. Эта прогулка принесла ему знакомство с двумя местными жителями.

После радушного знакомства приезжий попросил местных довести его до вокзала. Однако проснулся он не в купе мчащегося в столицу России поезда, а в «обезьяннике» вокзального отделения милиции.

Проспавшийся москвич кроме того обнаружил, что лишился билета, документов и денег — 25 000 российских рублей.

С помощью изучения камер наблюдения оршанской милиции быстро удалось установить, что расстаться с деньгами россиянину помог новый знакомый. Во время расставания 23-летний оршанец тепло обнял москвича и вытащил из его кармана все, что там было. А потом направил мужчину в сторону поезда.

Естественно, пьяного москвича без билета не пустили в вагон. А оршанец выбросил его билет и паспорт в мусорницу, деньги же до задержания успел потратить. В его отношении возубдили уголовное дело за кражу, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.