Троллейбус №12 будет ходить в Витебске и по выходным дням

ННВ • 19/5/21 13:50 • Падзеі

С 16 мая в Витебске должно быть организована работа маршрута троллейбуса №12 по выходным дням.



Об этом сообщает ОАО «Витебскоблавтотранс», ранее были внесены изменения в режим работы маршрута троллейбуса №12 «Микрорайон Билево 3 – ул. Терешковой – Железнодорожный вокзал».

Согласно расписанию теперь поэтому маршруту в будние дни троллейбус будет выполнять 21 рейс, а в выходные — десять.

Напомним, что троллейбусный маршрут №12 в Витебске появился в ноябре 2018 года, после того, как город закупил троллейбусы с возможностью автономного хода — планировавшуюся в Билево контактную сеть для этого вида транспорта так и не построили.