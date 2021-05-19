МАРТ предупредил Витебский облисполком о возможном нарушении антимонопольного законодательства

ННВ • 19/5/21 11:26 • Эканоміка

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в решении Витебского облисполкома «О формировании сырьевых зон».



Этим решением, принятым 19 декабря 2020 года, определены сельскохозяйственные организации, осуществляющие поставку молока на основании заключаемых договоров контрактации (приложение 2 к решению). При этом в указанный перечень были включены все сельскохозяйственные организации Витебской области, в то время как согласно указу Лукашенко на территории Витебской области создаются сырьевые зоны на основании договоров об агропромышленном объединении, а стороной такого договора могут выступать только организации, имущество которых находится в республиканской или коммунальной собственности, в которых Республика Беларусь или ее административно-территориальные единицы обладают акциями (долями в уставных фондах) в размере не менее 50 процентов, унитарные предприятия, учредителями которых являются юридические лица с долей республиканской или коммунальной собственности в уставных фондах не менее 50 процентов.

В этой связи МАРТ выдало предупреждение Витебскому облисполкому о необходимости прекращения действия приложения 2 к решению и информировании в письменной форме райисполкомов Витебской области, а также сельскохозяйственных организаций, упомянутых в приложении 2, о прекращении действия данного приложения, сообщает пресс-служба министерства.

Эти требования должны быть выполнены до 1 июня, иначе Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассмотрит факт нарушения и примет решение об установлении факта наличия или отсутствия нарушения антимонопольного законодательства.