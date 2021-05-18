Витебская афиша с 17.5.2021 по 23.5.2021 года

Ульяна Церашкова • 18/5/21 11:51 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 17 по 23 мая 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

17.05–19.05

"Кролик Питер 2". Комедия, семейный, Австралия, США, 6+ (8:20 детский, 10:10 детский, 12:00, 13:55, 15:50, 17:45, 19:40). Цена: 6,50–7,50, детский (6–14 лет) 2,60.

"Иваново счастье". Драма, мелодрама, Россия, 16+ (16:20). Цена: 5,80–6,70.

"Те, кто желает мне смерти". боевик, триллер, драма, Канада, США, 18+ (21:30, 18:00)

Цена: 5,80–6,70.

"Пила: Спираль". ужасы, детектив, триллер, США, Канада, 18+ (20:00). Цена: 5,80–6,70.

"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (14:10). Цена: 4,80–5,60.

"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (21:50). Цена: 4,80–5,60.

"Пчёлка Майя: Медовый движ". Мультфильм, Австралия, Германия, 0+ (9:10 детский, 10:50 детский, 12:30). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

20.05–26.05

"Форсаж 9". Приключения, экшн, США, 12+ (13:00 - 3D, 15:40, 18:20 - 3D, 21:00). Цена: 7,00–8,50.

"Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Аниме, Япония, 16+ (10:10, 17:35). Цена: 5,80–6,70.

"Спирит непокорный". Мультфильм, США, 6+ (11:15; 8:25 2D SUB детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Кролик Питер 2". комедия, семейный, Австралия, США, 6+ (9:25, 12:20). Цена: 5,80–6,70.

"Иваново счастье". драма, мелодрама, Россия, 16+ (14:10). Цена: 5,80–6,70.

"Те, кто желает мне смерти". Боевик, триллер, драма, Канада, США, 16+ (19:45). Цена: 5,80–6,70.

"Пила: Спираль". ужасы, детектив, триллер, США, Канада, 18+ (21:45). Цена: 5,80–6,70.

"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (15:50). Цена: 4,80–5,60.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

17.05–19.05

"Кролик Питер 2". Комедия, семейный, Австралия, США, 6+ (9:10 детский, 11:05 детский, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00). Цена: 6,50–7,50, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Иваново счастье". Драма, мелодрама, Россия, 16+ (15:40). Цена: 5,80–6,70.

"Те, кто желает мне смерти". боевик, триллер, драма, Канада, США, 18+ (17:20, 19:25). Цена: 5,80–6,70.

"Пила: Спираль". ужасы, детектив, триллер, США, Канада, 18+ (21:30). Цена: 5,80–6,70.

"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+ (13:00). Цена: 4,80–5,60.

"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (13:55). Цена: 4,80–5,60.

"Пчёлка Майя: Медовый движ". Мультфильм, Австралия, Германия, 0+ (8:55 детский, 10:35 детский, 12:15). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

20.05–26.05

"Форсаж 9". Приключения, экшн, США, 12+ (12:40, 15:20 3D, 18:00, 20:40 3D). Цена: 7,00–8,50.

"Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Аниме, Япония, 16+ (8:10, 15:40). Цена: 5,80–6,70.

"Спирит непокорный". Мультфильм, США, 6+ (12:10 2D SUB, 13:55; 9:05 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Кролик Питер 2". Комедия, семейный, Австралия, США, 6+ (10:20, 17:55). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Иваново счастье". Драма, мелодрама, Россия, 16+ (19:45). Цена: 5,80–6,70.

"Те, кто желает мне смерти". боевик, триллер, драма, Канада, США, 18+ (21:35). Цена: 5,80–6,70.

"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (10:50). Цена: 4,80–5,60.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Ассасин. Битва миров". Фэнтези, экшн, Китай, 18+.

"Рыбка Поньо на утёсе". Анимация, Япония, 0+.

"Никита Кожемяка". Анимация, Украина, 6+.

"Коп на драйве". Боевик, комедия, Франция, 12+.

с 29 мая: "Тихое место 2". Триллер, США, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

18.05 (19:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.

19.05 (19:00) «Яшчэ раз пра каханне». Жыццёвыя гісторыі.

21.05 (19:00) «Гульня ў джын». Трагікамедыя.

22.05 (18:00) «Ваўкалак». Шлях навяртання паводле аднайменнага апавядання з кнігі «Шляхціц Завальня». Камерная сцэна.

23.05 (18:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

22.05 (11:00) «Дапытлівы слонік». Казка.

23.05 (11:00) «Асцярожна, Соня!». Казка.

24.05 (11:00) «Фенька». Неверагодная гісторыя.

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

19.05 (19:00) Концерт камерной музыки «Акварель». Татьяна Мовля (цимбалы), Татьяна Шахрай (фортепиано).

21.05 (18:00) «Возможности вокального ансамбля». Вокальная группа ансамбля «Талака».

21.05 (19:00) Эстрадный концерт «Музыка нас связала». Вокальная группа ансамбля «Талака».

Концертный зал «Витебск»

парк Фрунзе, 1

27.05 (19:00) Иван Абрамов. Программа «Большой ребенок».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Вьется веер окрыленный». Коллекция вееров из собрания музея «Замковый комплекс «Мир» (до 21.05).

«Попробуй лучше». Выставка студенческих работ кафедры дизайна и моды ВГТУ (до 21.05).

«Попробуй лучше». Выставка молодых дизайнеров одежды, до 25.05.

Выставка «И в памяти, и в семейном альбоме» (до 23.05, дворик Ратуши).

«…Больше, чем кукла». Авторские работы из коллекции Ольги Семенюго (до 30.06).

«Интеллектус». Выставка головоломок, до 27.06.

18.05 Международный день музеев.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

"Мой родны кут". Выставка Феликса Гумена. К 80-летию художника (до 31.05).

"Happy-Art". Выставка работ студии рисования для взрослых (до 30.05).

«НЮансы образа». Живопись, графика, скульптура. 16+.

«Красота родного мотива». Юбилейная выставка Анатолия Ковалева (до 30.05).

Выставочный проект "Aquatoria 21". Светлана Врублевская, Леонид Медведский, Татьяна Наговицына, Ольга Погорелова (до 23.05).

18.05 Международный день музеев.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Five o’clock. Чай по-английски» (до 20.06).

«Навстречу солнцу». Выставка творческих работ арт-студии Елены Карпицкой (до 23.05).

«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска, с 22.05).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«Abstract-2021» (до 19.06).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

“Vivat vita”. 1 трыенале жывапісу, графікі і скульптуры Беларускага саюза мастакоў.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».

Выставка скульптуры Сергея Сотникова (до 20.06). В рамках проекта «Иммунитет».

Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)

пр-т Фрунзе, 11

"Дзень Перамогі ў Віцебску". Выставка в рамках проекта «Хроники памяти».

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Заазёрная сядміца». Выставачны праект.

«Лучосскія экзэрсізы». Мастацкі праект Валянціны Ляховіч.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Божий мир глазами детей». Выставка детского творчества (до 21.05).

Фотовыставка Екатерины Листовой (до 2.06).

Выставка детского рисунка «Я и моя семья».

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Космические странники». Выставка Александра Подалинского.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«История в миниатюре». Выставка из частных коллекций Владимира Удановского, Анатолия Шиловича, Леонида Ялова.

Витебский областной методический центр народного творчества

ул. Ленина, 35а, тэл. 26-29-27

«Па адзёжы сустракаюць». Персанальная выстава Вольгі Загвоздавай (па 22.05).

«Нас з’яднала творчасць». Выстава сям’і Квашко

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.

Цирк-шапито

Московский пр-т, 130, микрорайон Билево

До 23.05 (18:00) Цирк Юрского периода.