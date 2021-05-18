Велосипедистов воспринимают как обезьян с гранатой, они должны вести себя спокойнее, чтобы количество ДТП уменьшилось — ГАИ Витебщины

ННВ • 18/5/21 11:28 • Здароўе

Жесточайшей критике подверг велосипедистов начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома подполковник милиции Александр Казючиц. По его мнению, если велосипедисты станут вести себя спокойнее, количество ДТП однозначно уменьшится.



Госавтоинспекторы людей, крутящих педали, воспринимают нередко как фактор, негативно сказывающийся на дорожной безопасности, пишет газета «Витебские вести».

— Они часто игнорируют ПДД, забывая, что, выезжая на тротуары и проезжую часть, становятся участниками дорожного движения, имеющими соответствующие обязанности, несоблюдение которых влечет правовую ответственность. Важно понять, что на дороге главное — культура вождения и взаимоуважение. А на практике получается, что автолюбители и пешеходы воспринимают велосипедистов как обезьян с гранатой, от которых в любой момент можно ожидать чего угодно, — подтверждает эту мысль господин Казючиц.

Особой критике подверглись владельцы современных моделей велосипедов, оснащенных большим количеством передач, дисковыми тормозами и амортизаторами.

— Основная причина ДТП — стремление велолюбителей получить заряд адреналина. Люди приобретают велосипеды, способные развивать скорость до 40 – 50 км/ч, гоняют по дворам и вдоль дорог, забывая, что перед ними резко может выскочить ребенок или появиться из-за угла авто. Также они перемещаются с тротуаров на проезжую часть, чтобы прокатиться с ветерком, хотя в городе это делать запрещено, — убежден сотрудник ГАИ.

При этом он считает, что отсутствие специальных велодорожек не играет в росте ДТП такую значительную роль, как неправильной поведение владельцев велосипедов:

— Это не значит, что во всех происшествиях виновны владельцы двухколесных коней, но количество происшествий однозначно уменьшится, если они станут вести себя спокойнее.