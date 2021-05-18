Школьница из Витебска украла новый iPhone у другой девочки, пока та плавала в бассейне

Іван Дзедушкін • 18/5/21 13:46 • Крымінал

Уголовное дело возбуждено в отношении 15-летней девочки из Витебска, ее обвиняют в краже дорогого смартфона Apple у другого ребенка.



Новый iPhone стоимостью более 2000 рублей пропал из гардеробного шкафчика в одном из бассейнов областного центра, пока его 9-летняя владелица плавала. Мама девочки написала заявление в милицию.

У кого находится украденный гаджет выяснилось быстро. Оказалось, что из незапертого шкафчика его стащила 15-летняя школьница, тоже купавшаяся в бассейне. Вскоре к ней домой наведалась милиция.

В результате iPhone вернули владелице, а в отношении подростка возбудили уголовное дело за кражу, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.