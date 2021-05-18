Ряд витебских чиновников может остаться без электронной почты из-за блокировки TUT.BY — они держали ящики на портале

Сяржук Серабро • 18/5/21 21:37 • Палітыка

Как ни парадоксально, но жертвами блокировки TUT.BY могут стать и чиновники — госорганы зачастую использовали почтовые ящики, зарегистрированные на этом портале.



Например, у главного управления по образованию Витебского облисполкома, которое возглавляет Дмитрий Хома, адрес электронной почты [email protected]

Также на TUT.BY почта у управления землеустройства ([email protected]) и управления спорта и туризма ([email protected]) облисполкома.

В Витебском горисполкоме электронную почту на TUT.BY держали отдел архитектуры и градостроительства ([email protected]) и отдел спорта и туризма ([email protected]). Там же ящик и у Коммунального проектно-производственного унитарного предприятия «Витебская архитектура» ([email protected]).

Дальше всех, наверное, пошли в Витебском районном исполнительном комитете, там почтовым сервисом TUT.BY пользуется отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи ([email protected]).

Не менее красноречивая ситуация в Оршанском районе. Там из 17 сельских исполнительных комитетов почта на TUT.BY у 13! В других регионах ситуация похожая.