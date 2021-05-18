На 11,5 тыс. долларов попал житель Браславского района, наловивший угрей

ННВ • 18/5/21 13:29 • Экалогія

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Браславского района, поймавшего 13 угрей и щуку. Ущерб оценивается почти в 29 000 рублей.



Мужчина не только ловил рыбу, любительский лов которой запрещен, он рыбачил запрещенным орудием в период нерестового запрета. В результате ущерб, нанесенный им природе, оценивался в трехкратном размере.

Браконьер был задержан в первых числах мая на озере Струсто. При помощи мережи он смог добыть 13 особей угря и одну — щуки. В связи с тем, что ущерб равен почти 1000 базовых величин, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 281 УК — незаконная добыча рыбы, пишет газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на начальника Браславского РОСК Алексея Андреева.