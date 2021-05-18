Белорусские власти заблокировали TUT.BY. Но пока на портал можно попасть

Сяржук Серабро • 18/5/21 12:59 • Палітыка

С 18 мая в Беларуси началась блокировка одного из двух крупнейших интернет-порталов страны — TUT.BY. В отношении нескольких человек из руководства ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбудили уголовное дело якобы за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.



Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного часть 2 статьи 243 УК возбуждено Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля.

В 2019году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий». На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам, сообщает пресс-служба КГК.

В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере, считают в ведомстве.

В офисах компании, в том числе в Витебске, прошли обыски, изъята документация. Ряд руководителей общества с ограниченной ответственностью не выходят на связь.

Примерно с обеда в Беларуси началась блокировка портала TUT.BY. Сайт на белорусском домене не открывается не только из нашей страны, но и из-за рубежа, так что на него не получится попасть и при помощи VPN.

На основании уведомления Генеральной прокуратуры Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям, говорится в сообщении Мининформа. Якобы были установлены многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций, в частности — информации от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

Пока работает адрес tutby.news, из Беларуси, естественно этот сайт доступен только через VPN или прокси.