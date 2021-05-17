Почти 20 000 долларов должен заплатить мужу погибшей водитель, сбивший в Витебске женщину. Он был мертвецки пьян

Іван Дзедушкін • 17/5/21 13:24 • Грамадства

В Витебске завершился суд над 57-летним водителем, в состоянии сильнейшего опьянения сбившим в Билево 41-летнюю женщину. В крови автомобилиста было 3,76 промилле спирта.



Напомним, что ДТП произошло днем 28 января. «Opel Astra» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №1 на улице Короткевича сбил пешехода, в результате наезда женщина погибла на месте дорожно-транспортного происшествия.

После ДТП в выдыхаемом водителем воздухе прибор обнаружил 2,37 промилле алкоголя. Однако позже эксперты установят, что мужчина выпил гораздо больше — в его содержалось 3,76 промилле спирта, а авто ехало со скоростью почти 80 км/ч. Смертельной дозой для человека считается 4-6 промилле, что соответствует двум — двум с половиной бутылкам водки.

12 мая суд Первомайского района Витебска признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании части 4 статьи 317 УК водителя приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также на 5 лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Максимум, согласно санкциям статьи, ему могли дать 7 лет.

Кроме того, мужу погибшей женщины водитель должен выплатить 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, добровольно он успел передать 750 рублей из этой суммы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.