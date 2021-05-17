Более 2,2 миллионов рублей налогов недоплатил витебский оператор такси. Возбуждено уголовное дело

Ігар Арцюх • 17/5/21 12:51 • Эканоміка

Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Витебска, организовавших службу такси — они не уплатили в бюджет 2 200 000 рублей налогов.



Открытое акционерное общество использовало упрощенную систему налогообложения, созданную для поддержки субъектов малого предпринимательства. Однако, по мнению управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области, так как фирма являлась крупным игроком на рынке перевозок, то должна была применять общий порядок налогообложения, уплачивая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.

Кроме того, проверяющие выявили факты занижения выручки, полученной от пассажиров такси. Для этого, если с водителями такси рассчитывались наличными, то они зачастую не использовали таксометр.

По предварительной оценке ДТФР, ущерб, нанесенный государству в результате неуплаты налогов, превысил 2 200 000 рублей. В результате в отношении трех руководителей компании возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243 УК — уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.

Также уже во время следствия выявили нарушения трудового законодательства — водители получали зарплату «в конвертах»: в дополнение к официальному окладу выплачивалось от 50 до 300 рублей в месяц. Кассиры тоже получали бонусы по серой схеме — не менее 400 рублей в месяц.

Эти «серые» выплаты повлекли неуплату в бюджет подоходного налога и обязательных платежей в фонд социальной защиты населения.

Напомним, что другого оператора такси из Витебска суд обязал выплатить дополнительные суммы налогов и пеню. Информацию о количестве заказов и сумму, выплаченную клиентами наличными, налоговой «слил» «Uber».