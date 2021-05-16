В Витебске открылась XXI выставка абстрактного искусства

Юрый Шэпелеў • 16/5/21 10:59 • Культура

В Витебском центре современного искусства презентовали очередную выставку проекта «ABSTRACT».



Начало проекту было положено в 1999 году. Авторами самой идеи выставочного проекта стали витебские художники Василий Васильев и Александр Досужев. Большая поддержка проекту была оказана Виктором Шилко.

Первые две выставки назывались «Поиск и эксперимент», а с третьей выставки, по предложению Галины Васильевой, проект получил название «ABSTRACT». Тогда же Александром Досужевым был разработан и логотип проекта.

Основная задача, которую призван решить проект, — это объединение авторов, в творчестве которых в той или иной степени представлено абстрактное искусство. Кроме этого, важной частью концепции проекта является «провоцирование» авторов на создание художественных произведений крупного формата, которые могли бы достойно представлять витебскую художественную культуру на самых различных уровнях.

На многочисленных выставках проекта демонстрируются разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, искусство объекта, текстиль, перфоманс, коллажи различного вида и инсталляции.

В основе экспозиции – творчество витебских художников. В разное время в проекте участвовали художники из Полоцка, Орши, Минска, Барановичей.

В 2021 году в проекте экспонируются работы многих известных мастеров, среди них: Виктор Шилко, Олег Крошкин, Татьяна Маклецова-Яковлева, Леонид Медведский, Василий Васильев, Елена Поплыко, Олег Сковородко, Александр Малей, Алексей Литвин, Геннадий Фалей, Алексей Кравченко, Нина Ковалева, Сергей Сотников, Галина Васильева, Антонина Фалей, Владимир Макарков, Александр Соловьев, Владимир Федорец, Павел Бранштетер, Александр Подалинский, Михаил Левкович и Светлана Оксинь.