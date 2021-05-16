На 3,5 миллиона долларов меньше получила Витебская область иностранных инвестиций за первый квартал по сравнению с прошлым годом

Сяржук Серабро • 16/5/21 21:08 • Эканоміка

Объем иностранных инвестиций в экономику Витебской области в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился более чем на 3,5 миллиона долларов.



За январь – март 2021 года в реальный сектор экономики (кроме банков) региона иностранные инвесторы вложили 52 446 900 долларов США инвестиций. Это на 3 571 500 долларов меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Пи этом наблюдается снижение доли субъектов хозяйствования Российской Федерации, хотя они пока и лидируют — 27,1% от всех поступивших инвестиций, за ними идут Кипр (19,7%), Украина (19,3%), Польша (8,5%) и Австрия (7,4%). Тогда как в 2020 году россияне вложили 32,5%поступлений, Чехия — 16,8%, Кипр — 8,3% и Эстония — 7%.

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 48 679 800 долларов США, или 92,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

В то же время инвестиции из Витебской области за рубеж, по сравнению с прошлогодними, значительно выросли. Так, за январь – март 2021 года организации области (кроме банков) направили за рубеж 40 109 900 долларов США, тогда как за три первых месяца прошлого года — только 35 852 000 долларов.

Основной финансовый поток из Витебской области, по данным статистики, направлен в Российскую Федерацию — вложения в субъекты хозяйствования этой страны составляют 86,5% от всех направленных инвестиций, доля Польши — 6%, Эстонии — 4,4%, а Латвии — 2,3%.

На долю прямых инвестиций приходилось 64,8% всех направленных инвестиций за рубеж.