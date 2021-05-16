Миндаль расцвёл в Витебске. Три места, где можно полюбоваться этим чудом

Сяржук Серабро • 16/5/21 22:36 • Экалогія

Фронт весеннего цветения накатывается на Витебск, теперь в городе расцвёл и миндаль. Рассказываем, где можно полюбоваться цветками.



Самое известное в Витебске деревце миндаля трехлопастного (известен также как луизеания трёхлопастная, или афлатуния вязолистная), распускание которого уже не первый год с нетерпением ожидают горожане, растет в сквере Пушкина.

В прошлом году деревце миндаля высадили и в яблоневом саду у памятника комсомольцам-подпольщикам, где раньше потрясающе цвела огромная алыча, но теперь от нее осталось только два ствола. «ННВ» следили, приживется ли саженец. Растение хорошо пережило суровую зиму и порадовало витеблян пышным цветом.

У памятника поэту Петрусю Бровке на углу улицы, названной в его честь, и Московского проспекта сразу шесть деревьев миндаля. Там их высадили пару лет назад. К сожалению, возможно из-за плохого ухода, культурные привои на трех растениях погибли, а подвои пустили «дикие» корневые отростки, которые не цветут. Так что цветки есть только на половине деревьев и то, часть веток усохла и на них.

В упомянутом выше саду на улице Космонавтов тоже погибла значительная часть саженцев. Вероятно причина в том, что посадка проходила в прошлом году уже достаточно поздно. Из выживших там растений также начинает цвести груша Каллери.

Эта груша землячка с миндалем — родиной последнего считается Коря и Китай, а первой — Вьетнам и Китай.

Также в Витебске начинают цвести другие деревья и кустарники, например, недавно мы писали о сакуре в ботаническом саду. Радуют горожан и цветы, высаженные на клумбы. В парке Победителей пышно цветет молодая алыча — два молодых деревца с необычными фиолетовыми цветками.