Город тюльпанов. Посмотрите, какая красота теперь на площади Свободы в Витебске

Ігар Мацьвееў • 16/5/21 10:59 • Грамадства

На клумбах в самом центре Витебска - на площади Свободы - настоящий тюльпановый рай. "Зеленстрой", пожалуй, постарался, как никогда.

В этом году весна поздняя, и тюльпаны в городе расцвели только к середине мая.

Клумбы похожи на ковры. Тюльпаны здесь самых разных расцветок: белые, желтые, красные, розовые, оранжевые, бордовые. Особенно красивы пионовидные тюльпаны.

Горожане любуются клумбами, фотографируют и с удовольствием отдыхают рядом с красивыми клумбами на скамейках.