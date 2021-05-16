Город тюльпанов. Посмотрите, какая красота теперь на площади Свободы в Витебске
На клумбах в самом центре Витебска - на площади Свободы - настоящий тюльпановый рай. "Зеленстрой", пожалуй, постарался, как никогда.
В этом году весна поздняя, и тюльпаны в городе расцвели только к середине мая.
Клумбы похожи на ковры. Тюльпаны здесь самых разных расцветок: белые, желтые, красные, розовые, оранжевые, бордовые. Особенно красивы пионовидные тюльпаны.
Горожане любуются клумбами, фотографируют и с удовольствием отдыхают рядом с красивыми клумбами на скамейках.
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