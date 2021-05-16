Девушка пострадала в результате столкновения двух легковушек в Глубокском районе

Іван Дзедушкін • 16/5/21 22:49 • Здарэнні

16 мая в Глубокском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадала водитель одной из легковушке.



Проезжая утром по Центральной улице деревни Ловцы 30-летний молодой человек на «Renault Megane» не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ехавшим на встречу «Fiat».

В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летняя девушка, управлявшая «Fiat» получила травмы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.