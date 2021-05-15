Шестнадцать белорусов попали в ДТП в Смоленской области — микроавтобус с витебскими номерами столкнулся с фурой (Обновлено)

ННВ • 15/5/21 15:45 • Здарэнні

Шестнадать граждан Беларуси попали в крупное ДТП на трассе М-1 в городе Сафоново Смоленской области, где микроавтобус, зарегистрированный в Витебской области, столкнулся с фурой.



15 мая коло 6:20 на пересечении улиц 2-й Верхний Волок и Соболева российского райцентра большегруз «Volvo», за рулем которого был 23-летний водитель, и микроавтобус «Volkswagen Crafter» под управлением водителя 42-летнего мужчины.

По предварительным данным российской полиции, столкновение автомобилей могло произойти из-за несоблюдения дистанции дальнобойщиком. В результате ДТП оба автомобиля перевернулись.

Пострадали 13 человек, ехавших в микроавтобусе, все они белорусы. Пострадавших доставили Клиническую больницу скорой медицинской помощи в Смолеске, сообщает администрация Смоленской области.

Cостояние десяти пассажиров микроавтобуса оценивается как средней тяжести, двух — как тяжелее, еще одного — как крайне тяжелое, такую информацию приводит газета «Рабочий Путь».

По факту этого дорожно-транспортного происшествия отделением по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Смоленской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РА — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Позже белорусский Минздрав уточнил, что в ДТП попали 16 граждан Беларуси, госпитализация потребовалась 11 белорусам. Трое из них госпитализированы в реанимационное отделение: одному сделали срочную операцию, второй в тяжелом состоянии, у третьего сочетанная травма грудной клетки. Еще восемь пострадавших положили в травматологическое отделение — у них травмы различной степени тяжести.