Пенсионер пошел собирать рога и потерялся в лесу — в Докшицком районе спасатели искали в лесу человека

Зоя Машэка • 15/5/21 12:02 • Экалогія

14 мая в Докшицком районе в лесу заблудился 62-летний пенсионер, который отправился на поиски рогов диких животных.



О том, что пожилой мужчина, ушедший в лес неподалеку от деревни Березино, не вернулся домой, пожарным сообщили в 11:50. Туда отправили отделение пожарного аварийно-спасательного поста №12 Лепельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Взяв одного из сельчан в машину, пожарные отправились к месту, где по предположению потерялся мужчина — примерно в 10 километрах от деревни. На пожарной автоцистерне включили сирену и связались с заблудившимся по телефону, однако сигнала с первого раза он не услышал.

После нескольких попыток мужчина все же смог услышать звуки сирены. Настречу ему отправились спасатели. Примерно через километр они увидели пенсионера, который тащил охапку рогов.

Сельчанин визуально был уставшим, но в медицинской помощи не нуждался. Обнаружен он был в 13:50 сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что примерно месяц назад подобный случай произошел в Браславском районе. Там за рогами отправился 64-летений пенсионер и тоже заблудился в лесу.