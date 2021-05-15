Лукашенко отсрочил «Белвест» исполнение обязательств, взятых при приобретении доли государства

Сяржук Серабро • 15/5/21 13:43 • Эканоміка

Выполнение обязательств, взятых «Белвест» при приобретении доли в уставном фонде, принадлежавшей концерну «Беллегпром», отсрочено до 2025 года, такой указ подписал Александр Лукашенко.



Напомним, что государство в 2019 году продало свою долю в 55% в уставном фонде этого витебского производителя обуви. Тогда, согласно указу Лукашенко, эта доля отчуждалась на условиях оплаты в рассрочку в течение пяти лет.

При этом ООО «Группа Белвест» обязывалась до 31 декабря 2023 года инвестировать в основной капитал СООО «Белвест» не менее 30 000 000 рублей и производить к этому сроку не менее 3 000 000 пар обуви в год.

Вместе с тем, до 1 января 2021 года холдинг не мог снижать среднесписочную численность работников СООО «Белвест».

Теперь выполнение требований по объему инвестиций до 31 декабря 2025 года. Что касается объема производства, то новая формулировка требует произвести 3 000 000 пар обуви только в 2025 году.

Требование не снижать среднесписочную численность работников СООО «Белвест». По сравнению с уровнем 1 января 2019 года также отодвинуто в сроках — запрет на увольнение действует теперь до 1 января 2022 года.

Также до 31 января 2025 года продлится режим освобождения предприятия от налога на прибыль.

Напомним, что в конце 2019 года «Белвест» первым из белорусских предприятий вышел на ICO. С помощью криптовалютной биржи холдинг собирался привлечь 5 000 000 евро и 65 000 000 российских рублей, насколько это удалось выполнить — неизвестно.

Весной 2020 года, когда на Витебск обрушилась первая волна эпидемии COVID-19, «Белвест», в отличие от соседей, смог избежать временного локаута. Производство обуви на предприятии не прекращалось, однако влияние на экономику, оказанное пандемией, безусловно не могло не отразиться и витебской фабрике.