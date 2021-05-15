Два человека погибли в результате столкновения «BMW» и фуры в Лепельском районе

Іван Дзедушкін • 15/5/21 14:20 • Здарэнні

Водитель и пассажирка «BMW X5» погибли в ДТП в Лепельском районе — внедорожник влетел под фуру.



14 мая около 16:00 на 176 километре трассы М-3 «Минск-Витебск» столкнулись автопоезд с седельным тягачом «Volvo» и легковой автомобиль «BMW X5», которым управлял 51-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка внедорожника погибли. Личность погибшей женщины милиция устанавливает, на вид ей 50 лет.

На месте происшествия работали эксперты УГКСЭ по Витебской области, МЧС и медики. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасный проезд, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.