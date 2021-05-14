Скидки на билеты «Славянского базара» предлагает дирекция фестиваля. Как их получить?

Зоя Машэка • 14/5/21 11:51 • Культура

В ближайшие дни билеты на фестиваль «Славянский базар в Витебске» можно купить со скидкой. Узнали, с какой и как ее получить.



Дирекция международного фестиваля заявила о запуске горячей акции для поклонников витебского музыкального форума. С 14по 19 мая билеты на концерты «Славянского базара» можно купить с десятипроцентной скидкой.

В эти дни скидка в 10% будет доступна тем, кто покупает сразу три или больше билетов на концерты фестиваля. Акция работает не только в кассах города, но и на онлайн-площадках, реализующих билеты.

Напомним, что в этом году Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» официально будет проходить с 15 по 18 июля. Традиционно концертная программа начнётся на день раньше, а также завершится на день позже.