На вывоз обломков взорванного здания в Ушачском районе потратят 50 000 рублей

Сяржук Серабро • 14/5/21 13:37 • Эканоміка

В Ушачском районе собираются потратить 50 000 рублей 7000 тонн на дробление и вывоз мусора и строительных отходов. Как они образовались?



В техническом задании, объявленном Ушачским районным центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций, говорится, что эти отходы необходимо вывезти из агрогородка Глыбочка — с Центральной улицы, 30а.

Сейчас на картах вы не найдете здание с таким адресом. Очевидно, речь идет об обломках, оставшихся после подрыва бывшего сельского дома культуры. Это здание было заброшено еще в 2006 году, а спустя тринадцать лет его снесли взрывом.

Бывший дом культуры взрывали специалисты МЧС, стоимость этих работ неизвестна. Однако, перед взрывом проводился тендер на снос, который был признан несостоявшимся. Ориентировочная стоимость взрыва здания составляла 42 600 рублей. Таким образом, общая стоимость работ теперь превысит 90 000 рублей.

Примечательно, что это здание было взорвано практически ровно два года назад. Получается, что все эти два года обломки красовались в центре агрогородка.

Теперь их должны убрать до конца июня. Финансируются работы по вывозу этого мусора из бюджетных средств, впрочем, как и подрыв.