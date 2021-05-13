В Витебске вновь распустилась сакура. Подсмотрели, как она умывается

Сяржук Серабро • 13/5/21 21:22 • Экалогія

В Витебске третий раз зацвела сакура-кикушидаре, в этом году нежные цветки распустились позже обычного.



В 2019 году, кода высаженные в городском ботаническом саду деревца распустились впервые, ханами в Витебске наступило 28 апреля. На следующий год сакура зацвела немного позже — накануне Дня Победы.

Нынешняя весна не баловала хорошей погодой — то лили дожди, то дули холодные ветры. Поэтому цветение витебских сакур началось еще позже, чем в предыдущие годы.

Однако, японские деревца, судя по всему, чувствуют себя в северной столице Беларуси хорошо. Одно из них начало отпускать корневые побеги, что позволяет надеяться на то, что сакур в городе станет больше, конечно, если саженцы были корнесобственные.

Напомним, что высадили эти деревца 28 мая 2018 года. Привезли их в Витебск инициатива «Прастора» и представители церкви Иисуса Христа святых последних дней.