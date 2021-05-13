В Мосаре горело здание бывшего фольварка Пилсудских, сейчас там льнозавод. Видео

Сяржук Серабро • 13/5/21 14:33 • Культура

Пожар в старинном здании, оставшимся от фольварка Пилсудских в Мосаре Глубокского района, произошел 12 мая. Сейчас там цех ОАО «Мосарлен».



Согласно информации МЧС, производственный цех, который загорелся, представляет собой кирпичное одноэтажное здание, построенное в 1949 году. О пожаре спасателям сообщили в 16:44.

Прибывшие на вызов первые подразделения пожарных обнаружили густые клубы дыма, валившие из-под крыши здания цеха. К моменту приезда спасателей работники завода успели эвакуироваться, пострадавших не было.

После ликвидации пожара выяснилось, что огонь успел повредить в крышу и потолок цеха на площади примерно 200 квадратных метров. По факту пожара на льнозаводе проводится проверка, причину пожара устанавливают, сообщается пресс-службой МЧС.

На фото видно, что стены части здания имеют бутовую кладку, а также замурованные большие сводчатые проемы прежних больших окон и ворот. Очевидно, здание было построено в XIX веке, а затем реконструировано после войны.

По мнению местных краеведов изначально это здание служило конюшней фольварка Пилсудских, но документальных подтверждений этой версии нет. На крупномасштабных картах первой четверти XX века положение строения совпадает с господским двором Мосар.

Примечательно, что более 90 лет назад, 21 ноября 1929 года в Мосаре также произошел пожар на льнозаводе. Последствия того пожара были куда плачевнее — сгорело порядка 10 вагонов льна, принадлежащего фирме «Лён Виленский», убытки оценивались 400 000 злотых.

Последним владельцем фольварка Мосар был Каликст Пилсудский, дальний родственник Юзефа Пилсудкого. Каликст Юзеф Пилсудский был расстрелян нацистами в 1942 году.