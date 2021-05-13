В больнице в Ушачах возникла потребность в дополнительных блоках подачи кислорода

Сяржук Серабро • 13/5/21 15:42 • Здароўе

В Ушачской центральной районной больнице собираются провести ремонт лечебного трубопровода подачи кислорода, там возникла потребность в дополнительных блоках подачи кислорода.



Согласно техническому заданию необходимо провести текущий ремонт системы кислородоснабжения в палатах терапевтического отделения, в том числе:

• ремонт трубопровода с прокладкой 39,14 метров медного трубопровода с минимальным диаметром 8 мм.

• ремонт трубопровода с прокладкой 82,4 метра медного трубопровода с минимальным диаметром 15 мм

• ремонт трубопровода с прокладкой 1,03 метр медного трубопровода с минимальным диаметром 35 мм.

В то же время в дефектном акте говорится, что в больнице возникла необходимость установки шести дополнительных блоков подачи кислорода. В палатах терапевтического корпуса на третьем этаже нужны газовые розетки с расходомерами-увлажнителями кислорода РУК-1. От существующего источника кислорода (газобаллонная станция 2x3 баллона) необходимо изготовить и установить распределительную гребенку с кранами в кислородно-распределительном узле, установить блок контроля давления медицинских газов БК-1, смонтировать участок медного трубопровода в коробе ПВХ по стенам до точек потребления кислорода в палатах.

Работы по ремонту системы подачи кислорода планируют начать в конце мая и завершить немногим более чем через месяц. Финансируется закупка за счет местного бюджета, ориентировочная ее стоимость составляет 17 200 рублей.