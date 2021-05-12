Взрыв газа произошел в квартире на улице Терешковой в Витебске. Поврежден ли дом?

Зоя Машэка • 12/5/21 12:07 • Здарэнні

Ранним утром 12 мая в доме 16 корпус 4 по улице Терешковой в Витебске произошел взрыв газовоздушной смеси.



Сообщение о происшествии пожарные получили в 4:32. Как выяснилось на месте, в кухне квартиры на пятом этаже девятиэтажного дома произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.

Судя по фото, взрывом выбило двери на лоджию и внешнее остекление, также было повреждено имущество. Целостность конструкций дома, однако, нарушена не была.

Во время вспышки газа хозяин квартиры был дома и получил ожоги 1-3 степени тяжести. Он смог покинуть жилище самостоятельно и позже был госпитализирован в больницу медиками.

По данному факту произошедшего проводится проверка. Причина вспышки устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.