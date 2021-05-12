В Витебске юный велосипедист попал под легковушку
Вечером 12 мая в Витебске на пешеходном переходе на проспекте Строителей легковой автомобиль сбил велосипедиста.
ДТП произошло около 21:45 на перекрестке проспекта с улицей Чкалова. 30-летний водитель автомобиля «Honda» совершил наезд на 19-летнего велосипедиста, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
На месте происшествия работала бригада скорой медицинской помощи, однако о состоянии велосипедиста не сообщается.
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