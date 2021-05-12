В Витебске юный велосипедист попал под легковушку

Іван Дзедушкін • 12/5/21 23:54 • Здарэнні

Вечером 12 мая в Витебске на пешеходном переходе на проспекте Строителей легковой автомобиль сбил велосипедиста.



ДТП произошло около 21:45 на перекрестке проспекта с улицей Чкалова. 30-летний водитель автомобиля «Honda» совершил наезд на 19-летнего велосипедиста, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

На месте происшествия работала бригада скорой медицинской помощи, однако о состоянии велосипедиста не сообщается.