В Витебске юный велосипедист попал под легковушку

• 12/5/21 23:54 • Здарэнні

Вечером 12 мая в Витебске на пешеходном переходе на проспекте Строителей легковой автомобиль сбил велосипедиста.
В Витебске юный велосипедист попал под легковушку. Фото Сергея Серебро

ДТП произошло около 21:45 на перекрестке проспекта с улицей Чкалова. 30-летний водитель автомобиля «Honda» совершил наезд на 19-летнего велосипедиста, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В Витебске юный велосипедист попал под легковушку. Фото ГАИ

На месте происшествия работала бригада скорой медицинской помощи, однако о состоянии велосипедиста не сообщается.

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