Три центнера гашиша задержала таможня в Витебской области, фуру остановили на выезде в Россию

Іван Дзедушкін • 11/5/21 15:37 • Крымінал

Крупную партию наркотиков везли из Германии в Россию в тайниках в полу фуры с пивом. Ее стоимость оценивают в 6,5 миллионов долларов.



Дальнобойщик въехал в Беларусь из Польши, задержали его уже у российской границы на трассе М1. Фуру отправили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пункт пропуска «Григоровщина».

Установка показала местонахождение тайника с нарктоиками, однако, чтобы извлечь гашиш из пола полуприцепа, его пришлось разрезать на части. Позже экспертиза установит, что в нишах был гашиш.

В результате в отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 328-1 УК. Его задержали.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщает пресс-служба ГТК.

Стоимость этой партии наркотиков на черном рынке Росии оценивается примерно в 6 500 000 долларов.