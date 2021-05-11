Три центнера гашиша задержала таможня в Витебской области, фуру остановили на выезде в Россию

• 11/5/21 15:37 • Крымінал

Крупную партию наркотиков везли из Германии в Россию в тайниках в полу фуры с пивом. Ее стоимость оценивают в 6,5 миллионов долларов.
Три центнера гашиша задержала таможня в Витебской области. Фото ГТК

Дальнобойщик въехал в Беларусь из Польши, задержали его уже у российской границы на трассе М1. Фуру отправили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пункт пропуска «Григоровщина».

Установка показала местонахождение тайника с нарктоиками, однако, чтобы извлечь гашиш из пола полуприцепа, его пришлось разрезать на части. Позже экспертиза установит, что в нишах был гашиш.

Три центнера гашиша задержала таможня в Витебской области. Фото ГТК

В результате в отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 328-1 УК. Его задержали.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщает пресс-служба ГТК.

Три центнера гашиша задержала таможня в Витебской области. Фото ГТК

Стоимость этой партии наркотиков на черном рынке Росии оценивается примерно в 6 500 000 долларов.

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