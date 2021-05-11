Полоцкий райисполком установит на входе турникет за 3400 долларов

Сяржук Серабро • 11/5/21 15:17 • Эканоміка

Закупку входного турникета для контроля за доступом в здание проводит Полоцкий райисполком. Цена устройства — 8700 рублей.



Согласно документации, приобретается напольный турникет-трипод, оборудованный контроллером для учета рабочего времени. Вместе с ним закупаются автоматическая калитка, стойка, поручни и два пульта.

Кроме того, для обеспечения доступа сотрудников райисполкома приобретается 200 бесконтактных ключей-брелков TK4100 EM-Marin.

Закупается турникет из одного источника. Установить в Полоцком райисполкоме его должны до конца мая. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.