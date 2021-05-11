Горел белорусский Нотр-Дам — костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Что говорят пожарные?

Зоя Машэка • 11/5/21 13:56 • Культура

Утром 11 мая произошел пожар в костеле, где находится одна из двух самых почитаемых икон Богородицы в Беларуси — Будславская Икона Божией Матери.



В 7:17 утра о загорании в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район Минской области) пожарным сообщил настоятель храма. Прибывшие к костёлу пожарные обнаружили задымление в верхней части здания, потом огонь вырвался наружу на крыше.

Пожар удалось локализовать к 11:24, однако к этому времени крыша сгорела и обрушилась на своды перекрытия. Также, как сообщают очевидцы, упал один из светильников внутри храма. По словам пожарных, тушение затрудняло то, что первоначально происходило горение деревянных конструкций в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия.

На помощь мядельским пожарным из соседнего Докшицкого района прибыли расчеты местого РОЧС, также в ликвидации пожара участвовали спасатели Мядельского, Вилейского, Островецкого районов и Минска, аварийно-спасательный отряд Минской области, сообщается пресс-службой МЧС.

На пожаре работали 13 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль.

На момент возгорания прихожан в костеле не было. Служители костела и местные жители в первую очередь организовали эвакуацию почитаемой иконы, затем из костела стали выносить, все, что возможно было переместить в безопасное место.

Однако, пожар угрожал уничтожением уникальным старинным резному деревянному алтарю и органу, которые нельзя было эвакуировать. Только то, что пожарные остановили огонь, спасло эти историко-культурные ценности.

Пока спасатели не торопятся сообщать о полной ликвидации пожара, хотя снаружи горения не наблюдается. Идёт тщательная проверка здания в поисках возможных оставшихся очагов горения.