Велосипедист с маленькой девочкой попал под машину в Городокском районе. Мужчина погиб, ребенок в больнице

Іван Дзедушкін • 10/5/21 22:53 • Здарэнні

Вечером 9 мая в Городокском районе в ДТП погиб велосипедист, а пятилетняя девочка, которую он вез, попала в больницу.



На 15-м километре автодороги «Городок-Веречье» 42-летний мужчина на велосипеде с двигателем выезжал из леса. В качестве пассажирки он вез маленькую девочку.

В момент выезда на дорогу их сбил автомобиль «Renault», которым управлял 30-летний водитель.

В результате столкновения велосипедист получил тяжелые травмы погиб на месте. Девочка, которую он вез, также пострадала, с травмами ее госпитализировали в больницу.

В ДТП легковушка получила механические повреждения, но водитель автомобиля не пострадал, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.