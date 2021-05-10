Умер мужчина, сильно обгоревший при сжигании мусора возле своего дома в Миорском районе

• 10/5/21 12:00 • Здарэнні

Утром 9 мая в больнице от ожогов, полученных 16 апреля, умер 62-летний житель деревни Клетов Миорского района.

Пожилой мужчина сильно обгорел, когда неудачно сжигал мусор во дворе собственного дома вечером того дня. С ожогами его доставили в больницу.

Медики боролись за жизнь сельчанина более трех недель, но в воскресенье в 8:30 он умер в учреждении здравоохранения, сообщается пресс-службой МЧС.

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