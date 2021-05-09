В случае успешного покушения на Лукашенко власть в Беларуси перейдет Совбезу

Сяржук Серабро • 09/5/21 14:21 • Палітыка

9 мая Александр Лукашенко подписал декрет, предусматривающий алгоритм передачи власти в случае его гибели от насильственных действий.



Декрет называется «О защите суверенитета и конституционного строя» и вступает в силу с момента подписания. Документ пока нигде не опубликован.

Согласно информации, опубликованной в провластном телеграм-канале «Пул Первого», в случае гибели высшего должностного лица государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом в стране сразу же должны ввести чрезвычайное или военное положение, а Совбез определить перечень мер по их обеспечению. Решения этого совета будет обязательными для всех и подлежат безусловному исполнению.

Также в сообщении отмечается, что основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Решение о проведении избирательной кампании должен принять Совбез совместно с губернаторами.

Однако следует заметить, что согласно статье 14 закона «О чрезвычайном положении» и статье 10 закона «О военном положении» выборы и референдумы не проводятся в течение всего срока действия этих мер.