На Двине в Витебске открылась навигация. Сколько стоит прокатиться на теплоходе?

Юрый Шэпелеў • 09/5/21 23:15 • Турызм

С 9 мая в Витебске открылась навигация — по Двине начали курсировать пассажирские теплоходы.



В прошлом году официально навигация была закрыта на зиму с 24 октября. Впрочем, из-за эпидемии COVID-19, пассажирские суда в Витебске практически не ходили. Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом в 2020 году в Витебской области, оказалось столь мизерным, что его даже не смогли отобразить в статистике.

Нынешней весной планировалось, что пассажирские теплоходы начнут свои рейсы с 1 мая, однако что-то не сложилось и в результате теплоход «Витебск» принял первых в эту навигацию пассажиров только на День Победы.

Если верить сайту государственного предприятия «Гордормост», эксплуатирующего витебские теплоходы, стоимость этой услуги осталась прежней: билет на часовую водную прогулку для взрослых обойдется в 5 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 3 рубля, дети младше 5 лет провозятся бесплатно.