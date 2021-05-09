Как в Витебске отметили День Победы. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 09/5/21 14:59 • Грамадства

В Витебске 9 мая отметили День Победы - 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. "ННВ" побывали на празднике в центре города.



Милиция в центре города появилась еще в седьмом часу утра. Движение общественного транспорта в районе площади Ленина начали перекрывать уже в 7.40.

От площади Ленина до площади Победы прошло торжественное шествие. Десантники несли огромный красно-зеленый флаг - в этом году День Победы совпал с Днем государственного флага и герба.

Когда колонна достигла ратуши, куранты на башне заиграли "Катюшу", "Синий платочек". Постовые ГАИ отдавали честь ветеранам, которых везли на машинах.

К площади Победы также шли участники акции "Бессмертный полк" - под крики "Ура!" они несли портрет Сталина, советские флаги и фотографии своих воевавших родных.

На митинге возле "Трёх штыков" выступил губернатор Николай Шерстнев. Затем горожане возложили цветы к Вечному огню. Некоторые из них при этом крестились.

По традиции в этот день в парке Победителей выступили реконструкторы. Особый интерес у детей вызвало средство связи в войну. Посмотреть, какие раньше были "мобильные телефоны", были не прочь и родители.

По площади Победы ходила девушка с подносом и продавала трубочки и пряники в виде самолетика.

На главной витебской площади прошли праздничный концерт, выставка военной техники и техники МЧС.

На тротуарной плитке дети нарисовали рисунки, посвященные Дню Победы.

