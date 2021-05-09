ГАИ: пешеход в Сенно не пропустил движущийся автомобиль, в результате получил травмы
8 мая в результате наезда легковушки в Сенно пострадал 58-летний мужчина.
По версии ГАИ, пешеход, переходивший улицу, создал препятствие для движущегося автомобиля «Hyundai Elantra» и не пропустил его. Вследствие этого произошло столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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