ГАИ: пешеход в Сенно не пропустил движущийся автомобиль, в результате получил травмы

• 09/5/21 0:02 • Здарэнні

8 мая в результате наезда легковушки в Сенно пострадал 58-летний мужчина.
ГАИ: пешеход в Сенно не пропустил движущийся автомобиль, в результате получил травмы. Фото ГАИ

По версии ГАИ, пешеход, переходивший улицу, создал препятствие для движущегося автомобиля «Hyundai Elantra» и не пропустил его. Вследствие этого произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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