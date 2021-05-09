Белить деревья в зеленый цвет придумали в Витебске

Сяржук Серабро • 09/5/21 13:43 • Экалогія

Побелка штамбов деревьев — традиционное развлечение коммунальных, а в нынешнем году в Витебске применили зеленый цвет.



Собственно само мероприятие по покраске стволов взрослых деревьев в белый цвет никакого смысла не имеет, кроме освоения бюджетных денег. Есть предположение, что деревья вдоль дорого и улиц стали красить белым цветом, чтобы обозначить периметр проезжей части для техники, движущейся со светомаскировкой или вовсе с выключенными фарами.

Традиция эта прижилась в городах постсоветского пространства, являясь символом так называемого наведения порядка на земле.

Но в Витебске решили к тому же творчески развить эту традицию, теперь в городе художников штамбы деревьев покрывают зеленой краской! Фотографии нового тренда были опубликованы в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура».

Подписчики чата сделали предположение, что ноу-хау с зеленой краской обусловлено политической ситуацией — на белый ствол легко добавить красную полосу, что даст сочетание цветов, вызывающее устойчивую идиосинкразию у властей.

Впрочем, может быть все проще, и когда-то Витебск закупил по случаю большую партию зеленой краски. Ведь этот цвет в последние годы особенно любим коммунальными службами города, например, зеленой краской покрасили мост Тысячелетия напротив ратуши.