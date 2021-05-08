За минувший год Витебщина потеряла 195 ветеранов Великой Отечественной войны

Сяржук Серабро • 08/5/21 14:31 • Грамадства

На 1 апреля текущего года по данным Министерства труда и соцзащиты в Витебской области проживало 459 ветеранов Великой отечественной войны, это на 195 человек меньше, чем год назад.



Собственно участников и инвалидов Великой Отечественной войны еще меньше — сейчас на территории области такой статус имеют всего 257 человек.

Также в регионе живут 115 человек, награждённых орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны, 64 блокадника, 17 человек, работавших на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог и 6 участников спецформирований по разминированию освобожденных территорий.

За прошедшие после окончания войны годы на Витебщине не осталось в живых ни одного Героя Советского Союза и ни одного полного кавалера ордена Славы.

По данным Минтруда в канун Дня Победы в 2020 году в Витебской области жило 654 ветерана, в 2019 — 847, в 2018 — 1184, в 2017 — 1521, в 2016 — 1983, в 2015 —2407, в 2014 — 3152.

Вчера, 7 мая, комитет по труду, занятости и соцзащите сообщил, что в регионе приживают 430 ветеранов ВОВ. Таким образом, либо за последний месяц на Витебщине умерло 9 ветеранов, либо чиновники просто округлили их количество.

По крайней мере число граждан, пострадавших от последствий войны, округлено до 2800 — на 1 апреля в области было 2795 жителей с таким статусом. В подавляющем большинстве это узники концлагерей — 2664 человека. Также к этой категории относятся инвалиды с детства пострадавшие из-за военных действий или последствий войны — их 86, кроме того — 45 членов семей воинов, партизан или подпольщиков, погибших на войне.

По данным комитета по труду, занятости и соцзащите самые пожилые из ветеранов перешагнули 100-летний рубеж и даже у самых молодых уже близок 90-летний юбилей — это партизаны и подпольщики.

Что касается государственной поддержки, то инвалидам войны 1-й и 2-й группы к пенсии доплачивают около 273 рублей, 3-й группы — 171 рубль. Собственно участники войны и члены формирований по разминированию получают также доплату в 171 руль. Блокадникам Ленинграда и бывшим узникам концлагерей положено ежемесячно 68 рублей, а работавшим или служившим в тылу во время войны вдвое меньше вдвое меньше — 34 рубля. Членам семей погибших на войне выплачивают от 68 до 123 рублей, но только если они не вступили в повторный брак.