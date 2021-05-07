Полтора года «химии» дали жительнице Орши — она в Telegram написала о фальсификации выборов

Сяргей Шэлегаў • 07/5/21 15:04 • Палітыка

53-летняя жительница Орши написала в Telegram, что председатель участковой избирательной комиссии подписала протокол с фальшивыми итогами голосования и получила полтора года «химии».



Потерпевшей по этому делу проходила другая жительница Орши, во время президентских выборов исполнявшая обязанности председателя участковой избирательной комиссии одного из участков для голосования в райцентре.

Именно ее фото в декабре прошлого года разместила 53-летняя женщина в чате и написала, что та подписала протокол со сфальсифицированными подсчетом голосов избирателей. В результате ее обвинили в клевете.

Суд Оршанского района и города Орши признал оршанку виновной и на основании статьи 188 УК приговорил ее к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.

Максимальные санкции этой статьи предполагаю ограничение свободы на три года.