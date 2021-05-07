Партию контрабанды стоимостью 688 000 долларов задержала Витебская таможня. Что везли?

Ігар Арцюх • 07/5/21 12:40 • Эканоміка

В фуре, которой управлял россиянин, белорусские таможенники обнаружили более 3600 незадекларированных товаров.



В сопроводительных документах большегруза, въезжавшего в Беларусь из Латвии большегруза в пункте пропуска «Григоровщина», были указаны каучук, гидроизоляционный материал, растворитель и водонагреватели. Однако витебские таможенники нашли в прицепе «Mersedes-Benz» незадекларированные промышленные арматуры, электроприводы, контроллеры и прочее. Всего контрабандных товаров было на 1 500 000 рублей, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

На перевозчика составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.5 КоАП, санкции которой предусматривают штраф в размере до 30% от стоимости контрабандны.