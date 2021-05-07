Парень и девушка на «BMW» попали в страшное ДТП в Витебске

Іван Дзедушкін • 07/5/21 13:51 • Здарэнні

6 мая двое молодых людей на «BMW» разбились о столб в витебском микрорайоне Билево, легковушка просто разобралась на части.



ДТП произошло ранним утром. Около 5:00 26-летний молодой человек, сидевший за рулем авто, не справился с управлением, неподалеку от остановки общественного транспорта легковушка вылетела за пределы проезжей части врезалась в фонарный столб.

От сильнейшего удара опора уличного освещения рухнула, расплющив крышу «BMW». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его пассажир-одногодок получили тяжелые ранения, их пришлось доставать из машины спасателям. Пострадавших в ДТП доставили в больницу, об их состоянии не сообщается.

— Стоит отметить, что водитель не имеет права управления транспортным средством, — сообщили «ННВ» в областной ГАИ.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали эксперты УГКСЭ по Витебской области, МЧС и медики.

Напомним, что той же ночью компания молодежи на «Volkswagen Passat» разбилась в Полоцком районе. Там водитель также не справился с управлением и вылетел с дороги, один человек погиб.