Одну из девушек, арестованных за зажжение лампадок у церкви в Витебске, оставили за решеткой еще на 3 суток

ННВ • 07/5/21 14:40 • Палітыка

Отсидевшая 10 суток 23-летняя витеблянка Елизавета Кириенко останется в изоляторе еще на 72 часа, причина пока не известна.



О том, что девушку, отбывшую административный арест за зажжение лампадок на паперти Воскресенской церкви в годовщину Чернобыльской аварии, не выпустят, сообщил правозащитный сайт «Віцебская вясна» со ссылкой на маму Елизаветы.

Женщина пришла встречать свою дочь к выход из изолятора, но там ей сказали, что девушку задержали еще на 72 часа, при этом причин задержания не назвали.

По мнению правозащитников, такое задержание может свидетельствовать о возбуждении в отношении Елизаветы Кириенко нового административного или даже уголовного дела.

Напомним, что она вместе с Марией Амосович вечером 26 апреля были задержаны за то, что зажгли на ступенях крыльца Воскресенской церкви лампадки в память о аварии на Чернобыльской АЭС. Кириенко осудили на 10 суток ареста, а Амосович — на 20.