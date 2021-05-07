Еще полсотни боеприпасов нашли под Витебском

• 07/5/21 12:04 • Здарэнні

На поле у деревни Новики нашли около 50 различных боеприпасов, месяц назад, как сообщали «ННВ», там обезвредили более 250 взрывоопасных предметов.
Саперы, разминирование. Фото Сергея Серебро

На место обнаружения боеприпасов вызвали саперов. Те обследовали участок поля и нашли 19 артиллерийских снарядов калибра 75 миллиметров, 1 артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров, 1 артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров, 13 минометных мин калибра 81 миллиметров, 3 ручные оборонительные гранаты «Ф-1» и 7 ручных гранат «РГ-42», а также 2 запала.

Весь обнаруженный арсенал относится к периоду Второй мировой войны. Боеприпасы вывезли в безопасное место и утилизировали, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

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