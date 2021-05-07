Еще полсотни боеприпасов нашли под Витебском

Іван Дзедушкін • 07/5/21 12:04 • Здарэнні

На поле у деревни Новики нашли около 50 различных боеприпасов, месяц назад, как сообщали «ННВ», там обезвредили более 250 взрывоопасных предметов.



На место обнаружения боеприпасов вызвали саперов. Те обследовали участок поля и нашли 19 артиллерийских снарядов калибра 75 миллиметров, 1 артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров, 1 артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров, 13 минометных мин калибра 81 миллиметров, 3 ручные оборонительные гранаты «Ф-1» и 7 ручных гранат «РГ-42», а также 2 запала.

Весь обнаруженный арсенал относится к периоду Второй мировой войны. Боеприпасы вывезли в безопасное место и утилизировали, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.