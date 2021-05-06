В Витебске собираются судить бывшего начальника отдела образования Первомайского района — чиновника обвиняют во взяточничестве

Ігар Арцюх • 06/5/21 21:33 • Адукацыя

7 мая в Витебске начнется суд по коррупционному делу над бывшим начальником отдела образования Первомайского района Павлом Краско.



Судя по сообщению официального представителя Витебского областного суда Натальи Платоненко, чиновника обвиняют в получении взяток.

Павел Краско обвиняется по части 1 и части 2 статьи 430 УК. Вторая часть этой статьи предусматривает как получение взятки повторно, так и получение взятки в крупном размере. Последнее предполагает суммы от 6750 до 27 000 рублей — от 250 до 1000 базовых величин.

Чиновник, вероятнее всего, был задержан во второй половине октября 2020 года. Последние упоминания о нем в СМИ датируются 15 числом этого месяца.

Согласно санкциям этой статьи Павлу Краско грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.