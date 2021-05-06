В Витебске собираются судить бывшего начальника отдела образования Первомайского района — чиновника обвиняют во взяточничестве

• 06/5/21 21:33 • Адукацыя

7 мая в Витебске начнется суд по коррупционному делу над бывшим начальником отдела образования Первомайского района Павлом Краско.
Фемида, юстиция, правосудие, суд. Иллюстративное фото pixabay.com

Судя по сообщению официального представителя Витебского областного суда Натальи Платоненко, чиновника обвиняют в получении взяток.

Павел Краско обвиняется по части 1 и части 2 статьи 430 УК. Вторая часть этой статьи предусматривает как получение взятки повторно, так и получение взятки в крупном размере. Последнее предполагает суммы от 6750 до 27 000 рублей — от 250 до 1000 базовых величин.

Чиновник, вероятнее всего, был задержан во второй половине октября 2020 года. Последние упоминания о нем в СМИ датируются 15 числом этого месяца.

Согласно санкциям этой статьи Павлу Краско грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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