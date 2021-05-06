В Докшицком районе проводят инсценировки сожжения белорусских деревень нацистами

Сяржук Серабро • 06/5/21 15:15 • Палітыка

Театрализованное представление о сожжение нацистами деревни в очередной раз показали в мемориальном комплексе «Шуневка» — переодетые карателями участники мероприятия гнали людей, которых затем окружили танцующие девушки в виде языков пламени.



Фото с этого мероприятия были опубликованы в Facebook вчера. На этих фотографиях и видео видно, как люди в кожаных плащах и фуражках гонят мимо зрителей колонну женщин. На рукавах у карателей красные повязки со свастикой. Из динамиков звуковых установок раздаются автоматные очереди.

Впрочем, это уже не премьера подобной «реконструкции» сожжения деревни Шуневка вместе с жителями, которое произошло в 1943 году. Судя по всему, эту инсценировку впервые показали 19 марта нынешнего года во время республиканской акции «Память».

Тогда там провели областную часть этой акции, присутствовали чиновники из областного и районного исполнительного комитетов, а также было свезено много членов БРСМ, «Белой Руси», федерации профсоюзов и тому подобных провластных организаций.

Судя по фото, опубликованном в районной газете и газете «Беларусь Сегодня», тогда каратели со свастиками на рукавах куражились над мирным населением прямо на фоне государственных и ведомственных флагов. Похоже, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи облисполкома, присутствовавшего на мероприятии, такое соседство не смутило, и он дал добро дальнейшему использованию этой театрализованной сценке.

Впрочем, вероятно, не все сочли подобные инсценировки уместными. Так, в областной газете «Витебские вести» фото неоднозначного представления в репортаж с мероприятия благоразумно не включили.

Прошедший недавно повтор инсценировки сожжения Шуневки, вероятнее всего, показывали участникам какого-нибудь очередного провластного автопробега.