В Докшицком районе проводят инсценировки сожжения белорусских деревень нацистами

• 06/5/21 15:15 • Палітыка

Театрализованное представление о сожжение нацистами деревни в очередной раз показали в мемориальном комплексе «Шуневка» — переодетые карателями участники мероприятия гнали людей, которых затем окружили танцующие девушки в виде языков пламени.

Театрализованное представление в мемориальном комплексе «Шуневка» Докшицкого района. Фото Александра Цвирки

Фото с этого мероприятия были опубликованы в Facebook вчера. На этих фотографиях и видео видно, как люди в кожаных плащах и фуражках гонят мимо зрителей колонну женщин. На рукавах у карателей красные повязки со свастикой. Из динамиков звуковых установок раздаются автоматные очереди.

Впрочем, это уже не премьера подобной «реконструкции» сожжения деревни Шуневка вместе с жителями, которое произошло в 1943 году. Судя по всему, эту инсценировку впервые показали 19 марта нынешнего года во время республиканской акции «Память».

Театрализованное представление в мемориальном комплексе «Шуневка» Докшицкого района. Фото Александра Цвирки

Тогда там провели областную часть этой акции, присутствовали чиновники из областного и районного исполнительного комитетов, а также было свезено много членов БРСМ, «Белой Руси», федерации профсоюзов и тому подобных провластных организаций.

Театрализованное представление в мемориальном комплексе «Шуневка» Докшицкого района. Фото dokshitsy.by

Судя по фото, опубликованном в районной газете и газете «Беларусь Сегодня», тогда каратели со свастиками на рукавах куражились над мирным населением прямо на фоне государственных и ведомственных флагов. Похоже, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи облисполкома, присутствовавшего на мероприятии, такое соседство не смутило, и он дал добро дальнейшему использованию этой театрализованной сценке.

Театрализованное представление в мемориальном комплексе «Шуневка» Докшицкого района. Фото dokshitsy.by

Впрочем, вероятно, не все сочли подобные инсценировки уместными. Так, в областной газете «Витебские вести» фото неоднозначного представления в репортаж с мероприятия благоразумно не включили.

Театрализованное представление в мемориальном комплексе «Шуневка» Докшицкого района. Фото dokshitsy.by

Прошедший недавно повтор инсценировки сожжения Шуневки, вероятнее всего, показывали участникам какого-нибудь очередного провластного автопробега.

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1 каментар

  1. Наташа Романова  
    6/май/2021 у 18:32

    Зачем?? Или от России победобесием заразились?..

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