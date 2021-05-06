В Чашниках 93-летний дедушка упал в 8-метровый колодец заполненный водой

• 06/5/21 12:16 • Здароўе

5 мая в Чашниках 93-летний пенсионер отправился за водой к колодцу и упал его восьмиметровую шахту.
В Чашниках 93-летний дедушка упал в 8-метровый колодец заполненный водой. Фото МЧС

Несчастный случай произошел днём на улице Титова. Колодец водой был заполнен на половину.

Соседи старика спустили ему в деревянную лестницу, но подняться наверх престарелый мужчина уже не смог. О произошедшем сообщили спасателям.

Добраться до места происшествия пожарные машины смогли примерно через десять минут. Спасатели сняли с колодца крышку и вставили в него штурмовую лестницу.

Один из спасателей, одев дыхательную маску аппарата на сжатом воздухе, спустился к пострадавшему пенсионеру. Тот, из-за переохлаждения, уже не мог говорить. На старике закрепили пояс спасателя и при помощи веревки вытащили его на поверхность.

В Чашниках 93-летний дедушка упал в 8-метровый колодец заполненный водой. Фото МЧС

Медики «скорой» диагностировали у дедушки общее переохлаждение организма, его пришлось госпитализировать в Новолукомльскую центральную районную больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

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