В Чашниках 93-летний дедушка упал в 8-метровый колодец заполненный водой

ННВ • 06/5/21 12:16 • Здароўе

5 мая в Чашниках 93-летний пенсионер отправился за водой к колодцу и упал его восьмиметровую шахту.



Несчастный случай произошел днём на улице Титова. Колодец водой был заполнен на половину.

Соседи старика спустили ему в деревянную лестницу, но подняться наверх престарелый мужчина уже не смог. О произошедшем сообщили спасателям.

Добраться до места происшествия пожарные машины смогли примерно через десять минут. Спасатели сняли с колодца крышку и вставили в него штурмовую лестницу.

Один из спасателей, одев дыхательную маску аппарата на сжатом воздухе, спустился к пострадавшему пенсионеру. Тот, из-за переохлаждения, уже не мог говорить. На старике закрепили пояс спасателя и при помощи веревки вытащили его на поверхность.

Медики «скорой» диагностировали у дедушки общее переохлаждение организма, его пришлось госпитализировать в Новолукомльскую центральную районную больницу, сообщается пресс-службой МЧС.