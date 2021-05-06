Узнали, что будет в Витебске на День Победы. Программа торжеств
Афиша праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Витебске 7–9 мая.
7 мая
Концертный зал «Витебск»
15:00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.
Площадь Победы (у монумента)
12:00 «День белых журавлей». Акция памяти погибших в Великой Отечественной войне.
8 мая
Парк Победителей
10:00 Легкоатлетический забег.
Площадь Победы
12:00–14:30 Городской фестиваль «Помнит сердце, не забудет никогда».
Сценическая площадка по улице Воинов-интернационалистов (у ДШИ № 3 «Маладик»)
12:00–14:00 Праздничный концерт «Вечная память…». Конкурс рисунков на асфальте.
Парк имени Фрунзе (у фонтана)
16:00–18:00 «Майский вальс». Открытие сезона городского танцевально-музыкального проекта «В старых ритмах у фонтана».
9 мая
Площадь Ленина — улица Ленина — площадь Победы
9:00 Праздничное шествие, возложение цветов и венков к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы, митинг.
Улица Замковая
10:30 Возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда П. М. Машерова.
Площадь Победы
10:30–15:00 «Спасибо героям за мирное небо!». Праздничная концертная программа.
8:00–16:30 Спортивные игры, конкурсы, выставка военной техники.
10:30–13:00 Концертно-развлекательная программа с участием духовых оркестров (у монумента).
21:00–23:00 «Спасибо героям за мирное небо». Праздничная концертная программа.
22:55–23:00 Акция «Споем «День Победы» вместе».
23:00 (у монумента) Праздничный салют.
Аллея воинской славы
10:30–14:00 Демонстрация обмундирования и униформы солдат и офицеров Красной Армии военных лет, интерактивная площадка.
Парк Победителей
10:30–13:00 Концертно-развлекательная программа с участием духовых оркестров.
10:00–21:00, 23:30–1:00 Работа комплекса аттракционов.
ККМО имени Советской Армии
13:00–16:30 «Поклон героям, павшим и живым». Праздник, посвященный Дню Победы.
10:00–21:00 Работает комплекс аттракционов.
11:00–20:00 Работает пункт проката спортивного инвентаря.
Площадка у КДЦ «Первомайский»
12:00–14:00 «Нам жить и помнить». Народное гулянье, посвященное Дню Победы.
Микрорайон Руба, улица Центральная, памятник Неизвестному солдату, Дворец культуры «Руба»
10:00 «Поклонимся великим тем годам!». Праздник, посвященный 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Шествие праздничной колонны, акция «Беларусь помнит», митинг у памятника Неизвестному солдату, легкоатлетический пробег, праздничный концерт.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»
11:00–13:00 Концерт народного хора ветеранов, танцевально-поэтическая программа «Ретро танцплощадка».
Парк имени Фрунзе (у фонтана)
16:00–18:00 Танцевально-музыкальная программа с участием эстрадных исполнителей «В старых ритмах у фонтана».
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