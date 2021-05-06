Узнали, что будет в Витебске на День Победы. Программа торжеств

Ульяна Церашкова • 06/5/21 15:48 • Афіша

Афиша праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Витебске 7–9 мая.



7 мая

Концертный зал «Витебск»

15:00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.

Площадь Победы (у монумента)

12:00 «День белых журавлей». Акция памяти погибших в Великой Отечественной войне.

8 мая

Парк Победителей

10:00 Легкоатлетический забег.

Площадь Победы

12:00–14:30 Городской фестиваль «Помнит сердце, не забудет никогда».

Сценическая площадка по улице Воинов-интернационалистов (у ДШИ № 3 «Маладик»)

12:00–14:00 Праздничный концерт «Вечная память…». Конкурс рисунков на асфальте.

Парк имени Фрунзе (у фонтана)

16:00–18:00 «Майский вальс». Открытие сезона городского танцевально-музыкального проекта «В старых ритмах у фонтана».

9 мая

Площадь Ленина — улица Ленина — площадь Победы

9:00 Праздничное шествие, возложение цветов и венков к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы, митинг.

Улица Замковая

10:30 Возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда П. М. Машерова.

Площадь Победы

10:30–15:00 «Спасибо героям за мирное небо!». Праздничная концертная программа.

8:00–16:30 Спортивные игры, конкурсы, выставка военной техники.

10:30–13:00 Концертно-развлекательная программа с участием духовых оркестров (у монумента).

21:00–23:00 «Спасибо героям за мирное небо». Праздничная концертная программа.

22:55–23:00 Акция «Споем «День Победы» вместе».

23:00 (у монумента) Праздничный салют.

Аллея воинской славы

10:30–14:00 Демонстрация обмундирования и униформы солдат и офицеров Красной Армии военных лет, интерактивная площадка.

Парк Победителей

10:30–13:00 Концертно-развлекательная программа с участием духовых оркестров.

10:00–21:00, 23:30–1:00 Работа комплекса аттракционов.

ККМО имени Советской Армии

13:00–16:30 «Поклон героям, павшим и живым». Праздник, посвященный Дню Победы.

10:00–21:00 Работает комплекс аттракционов.

11:00–20:00 Работает пункт проката спортивного инвентаря.

Площадка у КДЦ «Первомайский»

12:00–14:00 «Нам жить и помнить». Народное гулянье, посвященное Дню Победы.

Микрорайон Руба, улица Центральная, памятник Неизвестному солдату, Дворец культуры «Руба»

10:00 «Поклонимся великим тем годам!». Праздник, посвященный 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Шествие праздничной колонны, акция «Беларусь помнит», митинг у памятника Неизвестному солдату, легкоатлетический пробег, праздничный концерт.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»

11:00–13:00 Концерт народного хора ветеранов, танцевально-поэтическая программа «Ретро танцплощадка».

Парк имени Фрунзе (у фонтана)

16:00–18:00 Танцевально-музыкальная программа с участием эстрадных исполнителей «В старых ритмах у фонтана».