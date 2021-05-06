Легковушка сбила девочку на улице Терешковой в Витебске

Іван Дзедушкін • 06/5/21 12:49 • Здарэнні

5 мая 12-летняя девочка попала под машину на перекрестке улиц Терешковой и Софьи Панковой в Витебске, она в больнице.



Инцидент произошел около 11:00, наезд на ребенка, переходившего дорогу слева направо, совершил 55-летний водитель «Kia Sorento». В результате ДТП подросток получила травмы и была госпитализирована, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

5 мая около 11 часов на перекрёстке улиц Терешковой и С.Панковой 55-летний водитель "Kia Sorento" совершил наезд на девочку 12 лет, переходившую дорогу слева направо. Пострадавшую госпитализировали.

Отметим, что в этом месте улица Терешковой имеет по пять полос для движения в каждую сторону. Перекресток, на котором сбили девочку, регулируемый, однако ГАИ не сообщает, кто двигался на разрешенный сигнал светофора — пешеход или автомобиль.