Компания молодежи разбилась под Новополоцком. Один человек погиб, один в больнице

• 06/5/21 16:03 • Здарэнні

В ночь с 5 на 6 мая недалеко од деревни Ропно разбился легковой автомобиль, в котором ехала компания молодежи.
Компания молодежи разбилась под Новополоцком. Один человек погиб, один в больнице. Фото ГАИ

Около трех часов ночи 21-летний молодой человек, сидевший за рулем «Volkswagen Passat», на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел в кювет. Там легковушка перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 19-летний парень, ехавший на пассажирском месте. Вторая пассажирка — 16-летняя девушка — получила травмы и была госпитализирована.

Компания молодежи разбилась под Новополоцком. Один человек погиб, один в больнице. Фото ГАИ

Как выяснилось, управлявший автомобилем юноша была пьян, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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1 каментар

  1. Pcholkin  
    6/май/2021 у 17:50

    Остается только порадоваться за то, что в 3 часа ночи у 21-летнего хмельного пустоголового на пути не оказался шестилетний ребенок. Как в Гомеле. В случае погибшего и пострадавшей, хоть можно объяснить - почему. Вряд ли пьяненький шумахер силой усадил их в свое авто.

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