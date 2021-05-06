Компания молодежи разбилась под Новополоцком. Один человек погиб, один в больнице

Іван Дзедушкін • 06/5/21 16:03 • Здарэнні

В ночь с 5 на 6 мая недалеко од деревни Ропно разбился легковой автомобиль, в котором ехала компания молодежи.



Около трех часов ночи 21-летний молодой человек, сидевший за рулем «Volkswagen Passat», на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел в кювет. Там легковушка перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 19-летний парень, ехавший на пассажирском месте. Вторая пассажирка — 16-летняя девушка — получила травмы и была госпитализирована.

Как выяснилось, управлявший автомобилем юноша была пьян, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.