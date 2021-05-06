Компания молодежи разбилась под Новополоцком. Один человек погиб, один в больнице
В ночь с 5 на 6 мая недалеко од деревни Ропно разбился легковой автомобиль, в котором ехала компания молодежи.
Около трех часов ночи 21-летний молодой человек, сидевший за рулем «Volkswagen Passat», на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел в кювет. Там легковушка перевернулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 19-летний парень, ехавший на пассажирском месте. Вторая пассажирка — 16-летняя девушка — получила травмы и была госпитализирована.
Как выяснилось, управлявший автомобилем юноша была пьян, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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1 каментар
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6/май/2021 у 17:50
Остается только порадоваться за то, что в 3 часа ночи у 21-летнего хмельного пустоголового на пути не оказался шестилетний ребенок. Как в Гомеле. В случае погибшего и пострадавшей, хоть можно объяснить - почему. Вряд ли пьяненький шумахер силой усадил их в свое авто.