Яркими писанками украсили дерево в Глубоком. Фото
Дети украсили одно из деревьев в Глубоком большими яркими яйцами-писанками.
Разноцветные декоративные яйца изготовили учащиеся Глубокской детской художественной школы. Затем в начале недели вскоре после православного праздника Пасхи школьники развесили их на большом дереве, которое растет на площади 17 сентября.
После мероприятия работники Глубокского отделения «Белагропромбанка» устроили детям экскурсию и сладкий стол, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны».
Писанка — это пасхальное яйцо, на скорлупу которого нанесён орнамент-рисунок.
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