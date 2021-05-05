Яркими писанками украсили дерево в Глубоком. Фото

ННВ • 05/5/21 15:07 • Культура

Дети украсили одно из деревьев в Глубоком большими яркими яйцами-писанками.



Разноцветные декоративные яйца изготовили учащиеся Глубокской детской художественной школы. Затем в начале недели вскоре после православного праздника Пасхи школьники развесили их на большом дереве, которое растет на площади 17 сентября.

После мероприятия работники Глубокского отделения «Белагропромбанка» устроили детям экскурсию и сладкий стол, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны».

Писанка — это пасхальное яйцо, на скорлупу которого нанесён орнамент-рисунок.